СМИ: Джонсон может уйти из политики
Объявивший о своей отставке британский премьер Борис Джонсон задумался над полным уходом из политики, сообщает The Daily Telegraph.
Он не хочет отказываться от мандата прямо сейчас, чтобы избежать проведения довыборов в палату общин парламента страны в его избирательном округе. При этом выборы могут закончиться победой кандидата от лейбористов.
Если Джонсон полностью уйдет из политики, то может заняться публицистикой, либо выступать с лекциями на корпоративах, что обычно для отставных политиков Запада.
7 июля Джонсон объявил о решении покинуть пост главы британского кабмина и лидера Консервативной партии. Ранее в Британии менее чем за сутки ушли в отставку 36 сотрудников правительства.
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