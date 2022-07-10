СМИ: Джонсон может уйти из политики

Объявивший о своей отставке британский премьер Борис Джонсон задумался над полным уходом из политики, сообщает The Daily Telegraph.

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Он не хочет отказываться от мандата прямо сейчас, чтобы избежать проведения довыборов в палату общин парламента страны в его избирательном округе. При этом выборы могут закончиться победой кандидата от лейбористов.

Если Джонсон полностью уйдет из политики, то может заняться публицистикой, либо выступать с лекциями на корпоративах, что обычно для отставных политиков Запада.

7 июля Джонсон объявил о решении покинуть пост главы британского кабмина и лидера Консервативной партии. Ранее в Британии менее чем за сутки ушли в отставку 36 сотрудников правительства.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВеликобританияБорис Джонсон
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