СМИ: Джонсон может уйти из политики

Он не хочет отказываться от мандата прямо сейчас, чтобы избежать проведения довыборов в палату общин парламента страны в его избирательном округе. При этом выборы могут закончиться победой кандидата от лейбористов.

Если Джонсон полностью уйдет из политики, то может заняться публицистикой, либо выступать с лекциями на корпоративах, что обычно для отставных политиков Запада.

7 июля Джонсон объявил о решении покинуть пост главы британского кабмина и лидера Консервативной партии. Ранее в Британии менее чем за сутки ушли в отставку 36 сотрудников правительства.



