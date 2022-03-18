СМИ: Джонсон и Зеленский обсудили переговоры Украины с Россией

В сообщении говорится, что в ходе телефонного разговора британский премьер рассказал украинскому лидеру об очередной поставке помощи.

Кроме того, Джонсон заявил о полной поддержке Украины со стороны Великобритании.

Ранее Зеленский в интервью телеканалу NBC заявил, что переговоры России и Украины «проходят довольно сложно и тяжело».