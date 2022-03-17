Зеленский: Переговоры с Россией проходят тяжело

Переговоры Украины с Россией по урегулированию ситуации продолжаются, но продвигаются сложно. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

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«Переговоры продолжаются. Проходят довольно сложно и тяжело», — отметил Зеленский в интервью телеканалу NBC.

По словам главы государства, Украина и Россия переживают «наиболее сложный период в отношениях».

Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что делегации двух стран в ходе переговорного процесса рано или поздно придут к мирному договору, пишет Ura.ru.

При этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что представители Москвы и Киева определили ряд конкретных формулировок, которые можно согласовать, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:ПереговорыУкраинаРоссияВладимир Зеленский
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