Зеленский: Переговоры с Россией проходят тяжело
Переговоры Украины с Россией по урегулированию ситуации продолжаются, но продвигаются сложно. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.
«Переговоры продолжаются. Проходят довольно сложно и тяжело», — отметил Зеленский в интервью телеканалу NBC.
По словам главы государства, Украина и Россия переживают «наиболее сложный период в отношениях».
Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что делегации двух стран в ходе переговорного процесса рано или поздно придут к мирному договору, пишет Ura.ru.
При этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что представители Москвы и Киева определили ряд конкретных формулировок, которые можно согласовать, отмечает телеканал «360».
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