Зеленского выдвинули на Нобелевскую премию мира

Группа европейских политиков выдвинула президента Украины Владимира Зеленского на Нобелевскую премию мира. Обращение опубликовано на сайте комитета премии.

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«Весь народ Украины поднялся на сопротивление силам авторитаризма. Мы верим, что сейчас самое время показать украинцам, что мир на их стороне», — говорится в заявлении.

Политики просят продлить до 31 марта сроки выдвижения кандидатов на Нобелевскую премию мира, чтобы обеспечить выдвижение «президента Зеленского и народа Украины», пишет «Свободная пресса».

Обращение поддержали бывшие и действующие министры, депутаты ряда государств Европы, отмечает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Нобелевская Премия МираУкраинаВладимир Зеленский
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