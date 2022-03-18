Зеленского выдвинули на Нобелевскую премию мира

«Весь народ Украины поднялся на сопротивление силам авторитаризма. Мы верим, что сейчас самое время показать украинцам, что мир на их стороне», — говорится в заявлении.

Политики просят продлить до 31 марта сроки выдвижения кандидатов на Нобелевскую премию мира, чтобы обеспечить выдвижение «президента Зеленского и народа Украины», пишет «Свободная пресса».

Обращение поддержали бывшие и действующие министры, депутаты ряда государств Европы, отмечает Ura.ru.

