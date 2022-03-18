Зеленского выдвинули на Нобелевскую премию мира
Группа европейских политиков выдвинула президента Украины Владимира Зеленского на Нобелевскую премию мира. Обращение опубликовано на сайте комитета премии.
«Весь народ Украины поднялся на сопротивление силам авторитаризма. Мы верим, что сейчас самое время показать украинцам, что мир на их стороне», — говорится в заявлении.
Политики просят продлить до 31 марта сроки выдвижения кандидатов на Нобелевскую премию мира, чтобы обеспечить выдвижение «президента Зеленского и народа Украины», пишет «Свободная пресса».
Обращение поддержали бывшие и действующие министры, депутаты ряда государств Европы, отмечает Ura.ru.
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