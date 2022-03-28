СМИ: делегация России на переговорах с Украиной прилетела в Турцию
28 марта 202217:06
Самолёт с российской делегацией, которая примет участие в переговорах с Украиной, прибыл в Стамбул, сообщает газета Sabah.
По информации издания, воздушное судно вылетело из аэропорта «Внуково» в 11:15 мск и приземлилось в стамбульском аэропорту в 16:08 мск.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российско-украинские переговоры в Стамбуле могут «теоретически» начаться 29 марта.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru