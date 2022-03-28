СМИ: делегация России на переговорах с Украиной прилетела в Турцию

По информации издания, воздушное судно вылетело из аэропорта «Внуково» в 11:15 мск и приземлилось в стамбульском аэропорту в 16:08 мск.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российско-украинские переговоры в Стамбуле могут «теоретически» начаться 29 марта.