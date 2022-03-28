Кремль: Российско-украинские переговоры могут начаться 29 марта

До этого министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара рассчитывает, что предстоящие переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле, приведут к установлению мира на Украине, сообщает RT.

Ранее член фракции «Единая Россия», зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что переговоры делегаций России и Украины должны проходить в «режиме тишины», потому что любое стороннее заявление может навредить переговорному процессу.