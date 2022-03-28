Кремль: Российско-украинские переговоры могут начаться 29 марта

Российско-украинские переговоры в Стамбуле могут «теоретически» начаться 29 марта. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что 28 марта они уже «вряд ли продолжатся», отметив, что делегации направились в Турцию.

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До этого министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара рассчитывает, что предстоящие переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле, приведут к установлению мира на Украине, сообщает RT.

Ранее член фракции «Единая Россия», зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что переговоры делегаций России и Украины должны проходить в «режиме тишины», потому что любое стороннее заявление может навредить переговорному процессу.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СтамбулДмитрий ПесковУкраинаРоссияПереговоры
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