Кремль: Российско-украинские переговоры могут начаться 29 марта
Российско-украинские переговоры в Стамбуле могут «теоретически» начаться 29 марта. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что 28 марта они уже «вряд ли продолжатся», отметив, что делегации направились в Турцию.
До этого министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара рассчитывает, что предстоящие переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле, приведут к установлению мира на Украине, сообщает RT.
Ранее член фракции «Единая Россия», зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что переговоры делегаций России и Украины должны проходить в «режиме тишины», потому что любое стороннее заявление может навредить переговорному процессу.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,8 млн+23 280 / сут.
Умерли
367 тыс.+338 / сут.
Выздоровели
16,7 млн+47 540 / сут.
- Еврокомиссия призвала отменить «золотые паспорта»
- Более 4 млрд рублей направят на доплаты работающим с COVID-19 медикам
- Кремль: Российско-украинские переговоры могут начаться 29 марта
- В Шанхае ограничили движение общественного транспорта из-за COVID-19
- Авиакомпания SriLankan Airlines прекратила полеты в Россию
- Песков: Россия не будет бесплатно поставлять газ в Европу
- СМИ: Российские операторы предупредили о сбоях связи летом из-за дефицита оборудования
- В Минздраве призвали быть готовыми к новой волне COVID-19
- Песков: Прогресса по теме встречи Путина и Зеленского нет
- Россиянам разрешили использовать Facebook и Instagram в законных целях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru