СМИ: Делегация РФ не поехала во дворец Долмабахче

Делегация России в Стамбуле будет ожидать украинскую переговорную группу не в офисе президента Турции дворце Долмабахче, а в другом месте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По его данным, российская группа после заявлений помощника президента Владимира Мединского перед журналистами в генконсульстве России в Турции поехала в «иное место». Где именно переговорщики будут ожидать развития ситуации, не сообщается.