СМИ: Делегация РФ не поехала во дворец Долмабахче
Делегация России в Стамбуле будет ожидать украинскую переговорную группу не в офисе президента Турции дворце Долмабахче, а в другом месте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
По его данным, российская группа после заявлений помощника президента Владимира Мединского перед журналистами в генконсульстве России в Турции поехала в «иное место». Где именно переговорщики будут ожидать развития ситуации, не сообщается.
Руководитель делегации Мединский сообщил, что российская сторона «настроена на конструктивный лад, поиск возможных развязок и точек соприкосновения». Задачей прямых контактов с Украиной он назвал установление долгосрочного мира и устранение первопричин конфликта.
Ранее агентство сообщало со ссылкой на источник, что встречу России и Украины в Стамбуле могут перенести на пятницу 16 мая.
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