Микки Рурка выселили из дома за долги

Американского актёра Микки Рурка из-за долгов по аренде был выселен из дома в Лос-Анджелесе. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщает Page Six.

Фонд капремонта Москвы взыскал долг с актрисы Ольги Будиной

По данным издания People, 73-летний артист задолжал порядка 60 тысяч долларов. Его поклонники решили собрать для него деньги и открыли на платформе GoFundMe сбор средств, однако Рурк указал, что никого не просил о помощи.

«Если бы мне нужны были деньги, я бы не просил никакой благотворительности... Моя жизнь очень простая, я не стал бы обращаться к таким внешним источникам», — заключил артист.

Ранее Мосэнергосбыт подал иск к актрисе Анне Чиповской о взыскании платы за электроэнергию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
