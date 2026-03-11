Мессенджер МАХ может привлечь аудиторию из лояльных России стран ближнего зарубежья, но гарантий этого нет, заявил в интервью НСН эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия сегодня имеет дело с «вражескими соцсетями», которые лидируют в конкурентной борьбе. По его словам, надо думать не о Telegram, а о MАХ, которому нужно обогнать конкурентов на пространстве СНГ. Геллер объяснил, почему это будет непросто.