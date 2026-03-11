«Прямое столкновение!»: Кто победит в битве МАХ с Telegram за СНГ

Сегодня Telegram технически и функционально значительно опережает МАХ, которому потребуются годы, чтобы попытаться выиграть конкуренцию у других мессенджеров в соседних странах, сказал в эфире НСН Артем Геллер.

Мессенджер МАХ может привлечь аудиторию из лояльных России стран ближнего зарубежья, но гарантий этого нет, заявил в интервью НСН эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия сегодня имеет дело с «вражескими соцсетями», которые лидируют в конкурентной борьбе. По его словам, надо думать не о Telegram, а о MАХ, которому нужно обогнать конкурентов на пространстве СНГ. Геллер объяснил, почему это будет непросто.

«МАХу нужно убедить пользователей из нашего ближайшего зарубежья, что у него есть какие-то плюсы. Это очень сложный процесс, значительно сложнее, чем в России. Если в России плюсы понятны, это может быть интеграция с Госуслугами, дополнительная безопасность, удобные сервисы, то в соседней стране он предоставить их не сможет. Ему напрямую нужно будет сталкиваться и с Telegram, и с другими платформами. Там выиграть эту конкурентную борьбу будет, мягко скажем, крайне сложно. Всем очевидно, что пока Telegram технически и функционально значительно впереди. Сейчас МАХ пытается его догонять, но это длинный путь, причем и Telegram на месте не стоит, а движется дальше. Даже при должном финансировании и продуктовой разработке профессионалами эта перспектива будет занимать годы, и нет никаких гарантий, что найдется тот ключевой смысл и польза для людей с ближайшем зарубежье, которая заставит их перейти на МАХ», - отметил он.

По мнению Геллера, переход ряда соседних стран на российский мессенджер может произойти и без просьб на политическом уровне.

«Этот вопрос отчасти политический. Россия большая, приграничных стран довольно много, и они по-разному в данный момент относятся к РФ, от любви до ненависти. Страны, которые хотят взаимодействовать, считают себя близкими с Россией и хотят дальше двигаться в одном направлении, могут перейти на МАХ, потому что альтернативы у них те же, что и у нас, как и проблемы. Просить на политическом уровне не обязательно. Они сами могут перейти на МАХ, потому что для них, как и для нашего аппарата госслужащих, это более безопасная альтернатива, по крайней мере, в рабочих вопросах однозначно. Технических проблем с переходом на МАХ в странах СНГ нет, осталось найти аудиторию и мотивацию», - заключил собеседник НСН.
Глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко ранее на пресс-конференции в НСН назвал трагичной для блогеров историей запрет на рекламу в Telegram и YouTube, доступ к которым в РФ ограничен.

