Путин и Алиев по телефону обсудили ситуацию в Ближневосточном регионе
Состоялся телефонный разговор президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева. Об этом со ссылкой на Кремль сообщает RT.
Отмечается, что лидеры обсудили текущую ситуацию в Ближневосточном регионе, а также высказались за скорейшую остановку боевых действий и урегулирование конфликта с помощью дипломатии.
Также Путин выразил Алиеву признательность за содействие в организации эвакуации из Ирана граждан РФ.
«Кроме того, подтверждён обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-азербайджанского взаимодействия», - говорится в сообщении.
Ранее Путин по телефону обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
