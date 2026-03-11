Путин и Алиев по телефону обсудили ситуацию в Ближневосточном регионе

Отмечается, что лидеры обсудили текущую ситуацию в Ближневосточном регионе, а также высказались за скорейшую остановку боевых действий и урегулирование конфликта с помощью дипломатии.

Также Путин выразил Алиеву признательность за содействие в организации эвакуации из Ирана граждан РФ.

«Кроме того, подтверждён обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-азербайджанского взаимодействия», - говорится в сообщении.

Ранее Путин по телефону обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

