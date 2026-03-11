Состояние Павла Дурова за год уменьшилось в два раза
11 марта 202613:58
Состояние основателя мессенджера Telegram Павла Дурова за год сократилось вдвое. Об этом сообщает Forbes.
По данным журнала, в 2026 году состояние Дурова оценили в $6,6 млрд, что более чем в два раза меньше, чем в прошлом году - $17,1 млрд.
В мировом рейтинге основатель Telegram занимает 623 место.
Ранее в Forbes заявили, что глава Tesla и SpaceX Илон Маск второй год подряд был признан самым богатым человеком в мире. Его текущее состояние оценили в $839 млрд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
