Состояние Павла Дурова за год уменьшилось в два раза

По данным журнала, в 2026 году состояние Дурова оценили в $6,6 млрд, что более чем в два раза меньше, чем в прошлом году - $17,1 млрд.

В мировом рейтинге основатель Telegram занимает 623 место.

Ранее в Forbes заявили, что глава Tesla и SpaceX Илон Маск второй год подряд был признан самым богатым человеком в мире. Его текущее состояние оценили в $839 млрд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

