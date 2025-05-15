Генконсульство РФ: Речи об отмене переговоров РФ и Украины в Стамбуле не идет

Он также указал, что в 17:30 мск заявление для прессы сделает возглавляющий российскую делегацию помощник президента России Владимир Мединский.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российско-украинские переговоры перенесли на вторую половину дня 15 мая по инициативе турецкой стороны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Она также указала, что переговоры возобновляются на той же площадке, где они были прерваны три года назад, сообщает RT.