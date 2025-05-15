Генконсульство РФ: Речи об отмене переговоров РФ и Украины в Стамбуле не идет
Речи об отмене российско-украинских переговоров в Стамбуле пока не идёт. Об этом заявил пресс-секретарь Генконсульства РФ Андриан Андрианов.
Он также указал, что в 17:30 мск заявление для прессы сделает возглавляющий российскую делегацию помощник президента России Владимир Мединский.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российско-украинские переговоры перенесли на вторую половину дня 15 мая по инициативе турецкой стороны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Она также указала, что переговоры возобновляются на той же площадке, где они были прерваны три года назад, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru