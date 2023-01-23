Декларации о доходах депутатов больше не будут публиковать

Декларации депутатов Госдумы и членов Совета федерации перестанут публиковать с 1 марта 2023 года. Об этом сообщил «Ведомостям» глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников.

Как пишет издание со ссылкой на источник в комитете, будет публиковаться лишь обобщенная информация о декларациях парламентариев. В ней будет указываться, сколько деклараций было подано, сколько не подано и были ли в них выявлены нарушения.

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При этом данные о доходах депутатов и сенаторов, а также их недвижимости (как и членов их семей) публиковать больше не планируется.

В конце декабря президент России Владимир Путин освободил семьи военнослужащих, а также помогающих Вооруженным силам России добровольцев и тех, кто мобилизован в ходе спецоперации, от обязанности подавать декларацию о доходах. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил тогда, что это касается только тех чиновников, кто работает на недавно присоединенных к России территориях.




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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Декларация О ДоходахДепутаты
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