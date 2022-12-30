В Кремле разъяснили указ о приостановке публикации деклараций чиновников

Указ президента РФ Владимира Путина о запрете размещать в интернете и передавать в СМИ данные о доходах чиновников касается только тех, кто работает на новых территориях России. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин освободил семьи военнослужащих, а также помогающих Вооруженным силам России добровольцев и тех, кто мобилизован в ходе спецоперации, от обязанности подавать декларацию о доходах.

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Также силовики и командированные на спецоперацию получили разрешение принимать подарки и оплату от благотворительных организаций. Тем временем западные СМИ и некоторые российские политологи говорят о том, что за такой ширмой могут спрятаться недобросовестные чиновники.

У власти много возможностей для выявления нечистых на руку чиновников, им не удастся найти лазейку в решении президента освободить некоторые категории граждан от подачи налоговых деклараций. Об этом НСН заявил первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат от КПРФ Юрий Афонин.

