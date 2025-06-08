СМИ: Черноморский флот ликвидировал системы наведения дронов ВСУ
Подразделения Черноморского флота уничтожили украинские радиолокационные системы на газодобывающих платформах, сообщает Telegram-канал «Два майора», в котором опубликовано видео с моментом атаки.
По данным источника, она проводилась совместно с добровольцами из отряда «Эспаньола». Также в операции участвовали три катера «Раптор» и морские FPV-дроны «Овод» с искусственным интеллектом. Известно, что такие БПЛА оснащены системой машинного зрения и защитой от РЭБ.
Отмечается, что ликвидированное оборудование ВСУ использовали для наведения ракетных ударов по Севастополю. В результате совершенной атаки украинская сторона также лишилась системы спутниковой связи и наведения.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с ночи 8 июня над столицей были ликвидированы десять украинских беспилотников, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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