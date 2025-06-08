Собянин: С начала суток над Москвой сбили 10 дронов ВСУ
С ночи 8 июня российские силы ПВО перехватили и сбили десять беспилотников ВСУ, летевших на Москву. Об этом в своем Telegram-канале написал столичный мэр Сергей Собянин.
В период с 03:47 часов по 07:06 часов утра воскресенья политик сообщил о ликвидации девяти БПЛА. При этом в 09:19 он объявил о еще одном сбитом над городом украинском беспилотнике.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», - добавил Собянин.
Всего, по данным Минобороны России, в период с 23:00 часов по московскому времени 7 июня до 07:30 часов утра 8 июня дежурные средства ПВО уничтожили над станой 61 БПЛА ВСУ.
Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев рассказал, что в результате атаки ВСУ ночью 8 июня в Новомосковске на химзаводе «Азот» начался пожар, пострадали два человека, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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