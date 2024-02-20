СМИ: Чехия обучила в 2023 году 4 тысячи украинских солдат

Согласно данным, начальник генерального штаба ВС Чехии Карел Ржехка проинформировал участников совещания, что обучение солдат ВСУ чешскими инструкторами проходило на территории республики и в Польше. Он также призвал к усилению обороноспособности страны в связи со спецоперацией РФ на Украине.

Кроме того, агентство сообщило, что Чехия изыскала возможность закупки на средства стран Евросоюза сотен тысяч артиллерийских снарядов для Украины из государств, не входящих в состав сообщества.

Ранее сообщалось, что обучение в Польше прошли 40 тысяч украинских военных. Указывалось, что 30% обучения реализуется в рамках международных миссий, передает «Радиоточка НСН».

