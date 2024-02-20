СМИ: Чехия обучила в 2023 году 4 тысячи украинских солдат
Чехия в прошлом году обучила четыре тысячи солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) и продолжает оказывать Киеву военную помощь. Об этом говорилось на проходящем в Праге совещании высшего командного состава чешской армии, сообщило агентство ЧТК.
Согласно данным, начальник генерального штаба ВС Чехии Карел Ржехка проинформировал участников совещания, что обучение солдат ВСУ чешскими инструкторами проходило на территории республики и в Польше. Он также призвал к усилению обороноспособности страны в связи со спецоперацией РФ на Украине.
Кроме того, агентство сообщило, что Чехия изыскала возможность закупки на средства стран Евросоюза сотен тысяч артиллерийских снарядов для Украины из государств, не входящих в состав сообщества.
Ранее сообщалось, что обучение в Польше прошли 40 тысяч украинских военных. Указывалось, что 30% обучения реализуется в рамках международных миссий, передает «Радиоточка НСН».
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