СМИ: Чехия обучила в 2023 году 4 тысячи украинских солдат

Чехия в прошлом году обучила четыре тысячи солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) и продолжает оказывать Киеву военную помощь. Об этом говорилось на проходящем в Праге совещании высшего командного состава чешской армии, сообщило агентство ЧТК.

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Согласно данным, начальник генерального штаба ВС Чехии Карел Ржехка проинформировал участников совещания, что обучение солдат ВСУ чешскими инструкторами проходило на территории республики и в Польше. Он также призвал к усилению обороноспособности страны в связи со спецоперацией РФ на Украине.

Кроме того, агентство сообщило, что Чехия изыскала возможность закупки на средства стран Евросоюза сотен тысяч артиллерийских снарядов для Украины из государств, не входящих в состав сообщества.

Ранее сообщалось, что обучение в Польше прошли 40 тысяч украинских военных. Указывалось, что 30% обучения реализуется в рамках международных миссий, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Министерство обороны Украины
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