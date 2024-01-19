СМИ: Боррель заявил, что Израиль финансировал движение ХАМАС
Глава европейской дипломатии Жозеп Борреля заявил, что Израиль финансировал палестинское радикальное движение ХАМАС, сообщает Reuters.
По данным агентства, выступая в Вальядолидском университете в Испании, он указал, что целью этого финансирования было ослабление администрации Палестины, которую возглавляло движение ФАТХ.
Отмечается, что каких-либо конкретных фактов Боррель не озвучил. Также Reuters указывает, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху отверг подобные обвинения.
Ранее израильский президент Ицхак Герцог заявил, что народ Израиля не готов к мирным переговорам с палестинцами, так как утратил в них веру из-за постоянного террора со стороны соседей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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