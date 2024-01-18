СМИ: Премьер Эстонии Каллас может занять пост Борреля
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас после выборов в Европарламент может стать Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, заняв место Жозепа Борреля. Об этом сообщило издание Politico.
По данным издания, Урсула фон дер Ляйен сохранит пост главы Еврокомиссии, а Роберта Метсола останется спикером Европарламента.
Ранее, 18 января, газета Politico сообщила, что Урсула фон дер Ляйен готовит планы реформирования Евросоюза, которые могут быть реализованы в течение ее второго срока на посту главы ЕК, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru