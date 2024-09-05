Речь идёт о компаниях, имеющих дочерние предприятия в третьих странах, которым запрещается нарушать антироссийские ограничения, а также использовать систему передачи финансовых сообщений (СПФС) Центробанка РФ.

По данным DR, указанные рестрикции разрешили игнорировать компаниям Ecco и Lego, а также фаркомпании Leo Pharma, биотехнологическому предприятию Novonesis и производителю препарата от диабета «Оземпик» Novo Nordisk.

Также телерадиокомпания отмечает, что не соблюдать данные запреты разрешили 11 компаниям из Швеции и шести - из Финляндии.

Ранее сербский вице-премьер Александр Вулин заявил, что Сербия никогда не станет членом НАТО и не введет санкции против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

