США обяжут МИА «Россия сегодня» отчитаться об имуществе и сотрудниках
Медиагруппу «Россия сегодня» и ее дочерние компании, такие как РИА Новости, ТВ-Новости, Ruptly и Sputnik, обяжут отчитываться о своем персонале и имуществе в США. Об этом сообщил представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер.
Он объяснил это тем, что США рассматривают данные организации как «контролируемые российским правительством» и теперь будут рассматривать их как «иностранные миссии».
Миллер также добавил, что США не будут раскрывать информацию о том, в отношении каких именно лиц будут введены визовые ограничения в рамках санкций против «Россия сегодня» и РИА Новости.
В среду США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня», РИА Новости, RT, Sputnik и Ruptly. Под санкции попали также главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала, передает «Радиоточка НСН».
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