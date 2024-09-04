США обяжут МИА «Россия сегодня» отчитаться об имуществе и сотрудниках

Медиагруппу «Россия сегодня» и ее дочерние компании, такие как РИА Новости, ТВ-Новости, Ruptly и Sputnik, обяжут отчитываться о своем персонале и имуществе в США. Об этом сообщил представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер.

Он объяснил это тем, что США рассматривают данные организации как «контролируемые российским правительством» и теперь будут рассматривать их как «иностранные миссии».