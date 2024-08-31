СМИ: Бойцов ЧВК «Медведь» отправят в Курскую область из Африки

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Медведь» отправятся из Африки в Курскую область. Об этом сообщает издание «Le Monde» со ссылкой на командира формирования Виктора Ермолаева.

По данным источника, в Россию из Буркина-Фасо перебросят 100 бойцов.

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При этом Ермолаев подчеркнул, что после выполнения поставленных задач в российском регионе бойцы ЧВК вернутся обратно в Африку. Отмечается, что в Буркина-Фасо сейчас находятся до 300 военных «Медведя».

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что американская ЧВК «Forward Observation Group» опубликовала фото со своими наемниками в Курской области.

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:РоссияВоенныеАфрикаКурская ОбластьЧВК

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