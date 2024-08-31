СМИ: Бойцов ЧВК «Медведь» отправят в Курскую область из Африки

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Медведь» отправятся из Африки в Курскую область. Об этом сообщает издание «Le Monde» со ссылкой на командира формирования Виктора Ермолаева.

По данным источника, в Россию из Буркина-Фасо перебросят 100 бойцов.