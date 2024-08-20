Она обнародовала снимок со своими наемниками, которые позируют на фоне бронемашины HMMWV в составе группы украинских военных. В качестве геолокации указана Курская область. Публикация озаглавлена как «Парни в Курске». В центре снимка находится основатель компании Деррик Бейлс.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не решился бы атаковать Курскую область без соответствующего поручения США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

