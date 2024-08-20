Американская ЧВК опубликовала фото со своими наемниками в Курской области

Частная военная компания Forward Observation Group из США подтвердила участие в атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область, сообщает «Лента.ру».

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Она обнародовала снимок со своими наемниками, которые позируют на фоне бронемашины HMMWV в составе группы украинских военных. В качестве геолокации указана Курская область. Публикация озаглавлена как «Парни в Курске». В центре снимка находится основатель компании Деррик Бейлс.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не решился бы атаковать Курскую область без соответствующего поручения США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ВСУУкраинаСШАЧВККурская Область

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