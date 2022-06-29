В Совфеде предупредили о риске вооруженного конфликта России и Литвы
Блокада Литвой Калининградской области может обернуться вооруженным конфликтом с Россией, которая обязана защищать свои территории. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью телеканалу «Вместе-РФ».
По его словам, российские власти пойдут на крайние меры, если почувствуют, что безопасность страны нарушается.
Ранее депутат Госдумы от Калининградской области Андрей Колесник в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что вопрос с запретом Литвы на транзит товаров в Калининград необходимо решать с помощью армии и флота. По его словам, Россия слишком много уступает.
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