В Совфеде предупредили о риске вооруженного конфликта России и Литвы

По его словам, российские власти пойдут на крайние меры, если почувствуют, что безопасность страны нарушается.



Ранее депутат Госдумы от Калининградской области Андрей Колесник в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что вопрос с запретом Литвы на транзит товаров в Калининград необходимо решать с помощью армии и флота. По его словам, Россия слишком много уступает.

