Байден приехал в Киев: видео

Сегодня украинские СМИ сообщали, что улицы в центре Киева перекрыли из-за приезда иностранных делегаций. По данным СМИ, в украинской столице возникли «гигантские пробки». «Пишут о приезде в столицу иностранных делегаций. В соцсетях уже несутся предположения, что приедет сам [президент США Джо] Байден», — отмечает издание.

Позже появилось и видео из Киева, на котором запечатлены Байден и президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось о запланированной поездке Байдена в Европу 20-22 февраля. Предполагалось, что президент Джо Байден посетит Польшу. Визитов в другие страны у него не запланировано, утверждал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

