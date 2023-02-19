В США рассказали, как Байден намерен послать сигнал Путину и россиянам

Глава США Джо Байден намерен послать некий сигнал президенту России Владимиру Путину во время выступления в Варшаве 21 февраля, сообщил представитель американской администрации по вопросам национальной безопасности Джон Кирби.

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Президент США зачитает в Варшаве речь, приуроченную к годовщине специальной военной операции России. Отмечается, что обращение будет содержать «сигналы» Путину и россиянам. При этом американский лидер подтвердит, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев.

Ранее Кирби сообщил, что администрация США не ставит целью добиться смены российской власти. При этом Байден ранее заявил, что Путин не должен оставаться во главе страны.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВладимир ПутинПрезидент СШАДжо Байден
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