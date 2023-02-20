СМИ: В Киеве перекрыли улицы из-за приезда иностранных делегаций

Улицы в центре Киева перекрыли из-за приезда иностранных делегаций. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

СМИ: жители Киева перекрыли дорогу из-за отключений света

По данным СМИ, в украинской столице возникли «гигантские пробки».

«Пишут о приезде в столицу иностранных делегаций. В соцсетях уже несутся предположения, что приедет сам [президент США Джо] Байден», — отмечает издание.

В понедельник американский президент начинает свой визит в Польшу, напоминает «Свободная пресса». Глава Белого дома пробудет в европейской стране два дня. Байден планирует встретиться в Варшаве с лидерами стран восточного фланга НАТО, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Джо БайденКиевУкраина
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