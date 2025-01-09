СМИ: Байден планирует ввести новые санкции против России

Уходящий президент США Джо Байден введет новые санкции в отношении России, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По их данным, о решении будет объявлено на этой неделе. Планируемые меры будут направлены против российской экономики.

Как отмечает издание, ужесточение санкций принято в рамках мер по военному укреплению Украины до вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа. На что именно будут направлены новые санкции, не уточняется. Отмечается лишь, что под них могут подпасть китайские компании.