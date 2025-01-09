СМИ: Байден планирует ввести новые санкции против России

Уходящий президент США Джо Байден введет новые санкции в отношении России, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По их данным, о решении будет объявлено на этой неделе. Планируемые меры будут направлены против российской экономики.

Как отмечает издание, ужесточение санкций принято в рамках мер по военному укреплению Украины до вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа. На что именно будут направлены новые санкции, не уточняется. Отмечается лишь, что под них могут подпасть китайские компании.

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Также 9 января администрация Байдена намерена объявить о новой военной помощи Украине на $500 млн. Она будет включать в себя ракеты для систем ПВО, ракеты воздух-земля и вспомогательное оборудование для истребителей F-16, пишет Reuters.

На днях сербский лидер Александр Вучич в ходе заседания правительства заявил, что запросит беседу с президентом России Владимиром Путиным на фоне подтверждения информации об американских санкциях против компании NIS.


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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Санкции Против РоссииДжо Байден

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