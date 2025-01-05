Вучич хочет запросить беседу с Путиным из-за санкций

Сербский лидер Александр Вучич в ходе заседания правительства заявил, что запросит беседу с президентом России Владимиром Путиным на фоне подтверждения информации об американских санкциях против компании NIS.

По словам политика, ограничительные меры будут «не какие-то общие или финансовые, а всеобъемлющие». В Вашингтон говорят, что «это направлено против России», отметил Вучич.

Ранее Вучич объявил о начале переговоров с Вашингтоном и Москвой на фоне введения ограничительных мер против NIS, часть акций которой принадлежит компаниям из России «Газпром» и «Газпром нефть», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

