Вучич хочет запросить беседу с Путиным из-за санкций
Сербский лидер Александр Вучич в ходе заседания правительства заявил, что запросит беседу с президентом России Владимиром Путиным на фоне подтверждения информации об американских санкциях против компании NIS.
По словам политика, ограничительные меры будут «не какие-то общие или финансовые, а всеобъемлющие». В Вашингтон говорят, что «это направлено против России», отметил Вучич.
Ранее Вучич объявил о начале переговоров с Вашингтоном и Москвой на фоне введения ограничительных мер против NIS, часть акций которой принадлежит компаниям из России «Газпром» и «Газпром нефть», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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