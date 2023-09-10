СМИ: Байден досрочно завершил улетел с саммита G20 в Индии

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден решил досрочно завершить визит на саммит G20. Его самолет покинул Индию и направился во Вьетнам, сообщает агентство Press Trust of India в социальной сети X (бывший Twitter).

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«Байден сегодня утром отбыл во Вьетнам после участия в саммите G20 в Дели», — цитирует заявление RT.

К сообщению прикрепили снимок главы Белого Дома, поднимающегося по трапу самолета.

Ранее американский лидер Джо Байден во время речи на саммите G20 в Нью-Дели не смог выговорить имя наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда, сообщает «Лента.ру».

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ФОТО: скриншот с видео
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