Байден на саммите G20 не смог выговорить имя наследного принца Саудовской Аравии
10 сентября 202309:43
Американский лидер Джо Байден во время речи на саммите G20 в Нью-Дели не смог выговорить имя наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда, сообщает «Лента.ру».
Глава государства заметил свою ошибку и попытался исправиться, однако ему не удалось корректно назвать имя даже со второго раза. Принц не отреагировал, а просто отпил воды из своего стакана.
Ранее Байден не смог найти выход со сцены в Филадельфии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru