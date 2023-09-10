Байден на саммите G20 не смог выговорить имя наследного принца Саудовской Аравии

Американский лидер Джо Байден во время речи на саммите G20 в Нью-Дели не смог выговорить имя наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда, сообщает «Лента.ру».

Байден в шутку назвал себя искусственным интеллектом

Глава государства заметил свою ошибку и попытался исправиться, однако ему не удалось корректно назвать имя даже со второго раза. Принц не отреагировал, а просто отпил воды из своего стакана.

Ранее Байден не смог найти выход со сцены в Филадельфии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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