СМИ: ветераны обвинили Байдена в неуважении после внезапного ухода
Американского лидера Джо Байдена обвинили в неуважении к ветеранам после того, как глава государства неожиданно покинул церемонию награждения, которая состоялась в Белом доме, сообщает New York Post.
На появившихся видеокадрах видно, как президент после награждения ветерана Вьетнамской войны 81-летнего Ларри Тейлора покидает церемонию, не дождавшись заключительной молитвы. Главу Белого дома обвинили в неуважении.
Как заявил бывший «морской котик» Шон Райан, Байден демонстрирует постоянное неуважение к людям.
Ранее Байден в беседе с журналистами попросил их не сообщать врачам о том, что он не носит маску после заражения супруги, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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