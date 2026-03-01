СМИ: Аятолла Алиреза Арафи назначен врио верховного лидера Ирана
Аятолла Алиреза Арафи назначен временно исполняющим обязанности Верховного лидера Ирана. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно конституции Ирана, после гибели верховного лидера и до избрания нового главой государства временно руководит специальный переходный совет. В его состав входят президент Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голамхосейн Мохсени Эджеи и один из факихов (юристов-исламских правоведов) Совета стражей конституции. Аятолла Алиреза Арафи был избран в этот совет в качестве представителя от Совета стражей. Он считается одним из наиболее доверенных фигур погибшего аятоллы Али Хаменеи.
Переходный совет будет осуществлять полномочия верховного лидера до тех пор, пока Собрание экспертов не изберёт постоянного преемника.
1 марта гостелевидение Ирана подтвердило гибель Али Хаменеи. В пресс-службе Корпуса стражей исламской республики (КСИР) уточнили, что верховный лидер ИРИ был убит рано утром 28 февраля. Кроме того, тогда в результате атаки погибли несколько членов семьи Хаменеи и ряд высокопоставленных иранских военных, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
