Умер актер из «Интернов» и «Глухаря» Александр Зиновьев
На 80-м году жизни скончался актёр театра и кино, сценарист и поэт Александр Зиновьев. Об этом сообщает kino-teatr.ru.
Александр Васильевич Зиновьев ушёл из жизни 27 февраля - за месяц до своего 80-летия. По словам близких друзей и знакомых, он более двух лет боролся с онкологическим заболеванием.
Зрителям Александр Зиновьев запомнился по ярким ролям второго плана в популярных сериалах: «Интерны», «Глухарь», «Новая жизнь сыщика Гурова», а также в фильмах «Гибель империи», «Сибирочка», «Северный сфинкс» и других проектах. В кино он начал сниматься сравнительно поздно - с 2003 года, но за это время успел сыграть десятки запоминающихся персонажей.
Родился актёр 29 марта 1946 года. До актёрской карьеры он окончил геологический институт, работал по специальности, был внештатным корреспондентом, писал стихи, пьесы и сценарии. Автор автобиографической книги «Первое поле». Зиновьев также окончил театральную студию при Театре Советской Армии. За вклад в культуру был удостоен медали «В память 400-летия дома Романовых».
Дата и место прощания с Александром Зиновьевым пока не объявлены.
