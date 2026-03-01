Танкер под флагом Палау подвергся атаке у берегов Омана
Танкер Skylight под флагом Палау подвергся атаке у берегов Омана. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на центр морской безопасности Омана.
По данным ведомства, инцидент произошёл примерно в пяти морских милях (9,3 км) к северу от порта Хасаб, расположенного в провинции Мусандам. В результате операции по спасению все 20 членов экипажа - 15 граждан Индии и 5 иранцев - были успешно эвакуированы.
В Центре морской безопасности добавили, что четверо моряков получили травмы разной степени тяжести. Сейчас пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Ранее генерал Мохсен Резаи, бывший командующий Корпусом стражей исламской революции и секретарь Совета по определению политической целесообразности, подчеркнул, что Ормузский пролив продолжает оставаться доступным для прохода нефтяных танкеров, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Юный футболист «Барселоны» Ламин Ямаль побил достижения Месси и Роналду
- Минобороны: Силы ПВО за сутки сбили 220 украинских БПЛА
- Танкер под флагом Палау подвергся атаке у берегов Омана
- СМИ: Аятолла Алиреза Арафи назначен врио верховного лидера Ирана
- Экс-генпрокурор: Убийство журналиста Листьева не раскрыли из-за сопротивления причастных
- Путин выразил соболезнования президенту Ирана в связи с убийством Хаменеи
- Резаи: Ормузский пролив до сих пор открыт для нефтяных танкеров
- На российские танки в зоне СВО начали устанавливать новую защиту от дронов
- Президент, главный судья и член ССК ИРИ примут обязанности Хаменеи
- МО: ВС России поразили энергообъекты на Украине