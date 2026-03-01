Танкер под флагом Палау подвергся атаке у берегов Омана

Танкер Skylight под флагом Палау подвергся атаке у берегов Омана. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на центр морской безопасности Омана.

Резаи: Ормузский пролив до сих пор открыт для нефтяных танкеров

По данным ведомства, инцидент произошёл примерно в пяти морских милях (9,3 км) к северу от порта Хасаб, расположенного в провинции Мусандам. В результате операции по спасению все 20 членов экипажа - 15 граждан Индии и 5 иранцев - были успешно эвакуированы.

В Центре морской безопасности добавили, что четверо моряков получили травмы разной степени тяжести. Сейчас пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее генерал Мохсен Резаи, бывший командующий Корпусом стражей исламской революции и секретарь Совета по определению политической целесообразности, подчеркнул, что Ормузский пролив продолжает оставаться доступным для прохода нефтяных танкеров, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

