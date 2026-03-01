Юный футболист «Барселоны» Ламин Ямаль побил достижения Месси и Роналду

В матче 26-го тура Ла Лиги против «Вильярреала» (победа «Барселоны» 4:1) Ямаль оформил свой первый в карьере хет-трик, забив на 28-й, 37-й и 69-й минутах. Благодаря этим голам 18-летний испанец достиг отметки в 100 результативных действий (голы + ассисты) за клуб и сборную - на его счету теперь 49 голов и 52 ассиста в 166 проведённых матчах.

Ямаль стал первым футболистом в истории, кому удалось достичь этой отметки в 18 лет. Так, Лионель Месси набрал 100 результативных действий в 21 год (за 159 игр), а Криштиану Роналду - также в 21 год, но потребовалось 236 матчей.

Кроме того, хет-трик Ямаля пришёлся на более ранний возраст, чем у легендарных предшественников. Например первый хет-трик Месси удался в возрасте 19 лет, а Роналду - в 22 года.

