Юный футболист «Барселоны» Ламин Ямаль побил достижения Месси и Роналду
18-летний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль побил достижение Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Об этом сообщает «Чемпионат».
В матче 26-го тура Ла Лиги против «Вильярреала» (победа «Барселоны» 4:1) Ямаль оформил свой первый в карьере хет-трик, забив на 28-й, 37-й и 69-й минутах. Благодаря этим голам 18-летний испанец достиг отметки в 100 результативных действий (голы + ассисты) за клуб и сборную - на его счету теперь 49 голов и 52 ассиста в 166 проведённых матчах.
Ямаль стал первым футболистом в истории, кому удалось достичь этой отметки в 18 лет. Так, Лионель Месси набрал 100 результативных действий в 21 год (за 159 игр), а Криштиану Роналду - также в 21 год, но потребовалось 236 матчей.
Кроме того, хет-трик Ямаля пришёлся на более ранний возраст, чем у легендарных предшественников. Например первый хет-трик Месси удался в возрасте 19 лет, а Роналду - в 22 года.
Ранее Роналду приобрёл 25% акций испанского клуба «Альмерия», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- В России вступил в силу закон о защите традиционных ценностей в кино
- Минобороны: Средства ПВО за 6 часов сбили 43 дрона ВСУ
- Как минимум три человека погибли и 14 пострадали по время стрельбы в Техасе
- СМИ: Круизный лайнер с 6 тысячами россиян застрял в порту Дубая
- Иранский аятолла Макарем Ширази объявил джихад против США и Израиля
- Умер актер из «Интернов» и «Глухаря» Александр Зиновьев
- Юный футболист «Барселоны» Ламин Ямаль побил достижения Месси и Роналду
- Минобороны: Силы ПВО за сутки сбили 220 украинских БПЛА
- Танкер под флагом Палау подвергся атаке у берегов Омана
- СМИ: Аятолла Алиреза Арафи назначен врио верховного лидера Ирана