Минобороны: Силы ПВО за сутки сбили 220 украинских БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки уничтожили 220 украинских БПЛА самолётного типа. Об этом сообщает Министерство обороны России.

МО: ВС России поразили энергообъекты на Украине

Кроме того, по данным Минобороны, были сбиты 9 управляемых авиационных бомб и 4 реактивных снаряда американских систем залпового огня HIMARS.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 1 марта российские силы ПВО ликвидировали 27 беспилотников ВСУ над территорией страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

