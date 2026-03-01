Минобороны: Силы ПВО за сутки сбили 220 украинских БПЛА

Российские и зарубежные авиакомпании отменяют рейсы в связи с закрытием воздушного пространства в странах Ближнего Востока Армия обороны Израиля официально подтвердила ликвидацию верховного лидера Ирана Али Хаменеи СМИ: Президент Ирана Масуд Пезешкиан находится в безопасности Вооружённые силы Ирана начали новую серию ракетных ударов по Израилю С 1 марта в России торгующие вейпами и табаком сайты смогут блокировать до решения суда Около 260 тысяч москвичей уже переселились в новые дома по программе реновации