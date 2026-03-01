Минобороны: Силы ПВО за сутки сбили 220 украинских БПЛА
1 марта 202613:48
Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки уничтожили 220 украинских БПЛА самолётного типа. Об этом сообщает Министерство обороны России.
Кроме того, по данным Минобороны, были сбиты 9 управляемых авиационных бомб и 4 реактивных снаряда американских систем залпового огня HIMARS.
Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 1 марта российские силы ПВО ликвидировали 27 беспилотников ВСУ над территорией страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Юный футболист «Барселоны» Ламин Ямаль побил достижения Месси и Роналду
- Минобороны: Силы ПВО за сутки сбили 220 украинских БПЛА
- Танкер под флагом Палау подвергся атаке у берегов Омана
- СМИ: Аятолла Алиреза Арафи назначен врио верховного лидера Ирана
- Экс-генпрокурор: Убийство журналиста Листьева не раскрыли из-за сопротивления причастных
- Путин выразил соболезнования президенту Ирана в связи с убийством Хаменеи
- Резаи: Ормузский пролив до сих пор открыт для нефтяных танкеров
- На российские танки в зоне СВО начали устанавливать новую защиту от дронов
- Президент, главный судья и член ССК ИРИ примут обязанности Хаменеи
- МО: ВС России поразили энергообъекты на Украине