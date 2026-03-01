Путин выразил соболезнования президенту Ирана в связи с убийством Хаменеи

В послании Путин назвал произошедшее циничным убийством, которое было совершено с грубым нарушением всех норм человеческой морали и международного права. Российский лидер отметил, что в России аятоллу Хаменеи будут помнить как выдающегося государственного деятеля, который внёс огромный личный вклад в развитие дружественных российско-иранских отношений и вывел их на уровень всеобъемлющего стратегического партнёрства.

Путин попросил передать слова самого искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибшего верховного руководителя, а также правительству и всему иранскому народу.

1 марта в ИРИ официально подтвердили гибель Али Хаменеи. Во время атаки также погибли несколько членов его семьи и ряд высокопоставленных иранских военных, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

