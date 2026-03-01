Путин выразил соболезнования президенту Ирана в связи с убийством Хаменеи
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану в связи с убийством верховного руководителя Исламской Республики Иран аятоллы Сейеда Али Хаменеи и членов его семьи. Об этом сообщили в Кремле.
В послании Путин назвал произошедшее циничным убийством, которое было совершено с грубым нарушением всех норм человеческой морали и международного права. Российский лидер отметил, что в России аятоллу Хаменеи будут помнить как выдающегося государственного деятеля, который внёс огромный личный вклад в развитие дружественных российско-иранских отношений и вывел их на уровень всеобъемлющего стратегического партнёрства.
Путин попросил передать слова самого искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибшего верховного руководителя, а также правительству и всему иранскому народу.
1 марта в ИРИ официально подтвердили гибель Али Хаменеи. Во время атаки также погибли несколько членов его семьи и ряд высокопоставленных иранских военных, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Юный футболист «Барселоны» Ламин Ямаль побил достижения Месси и Роналду
- Минобороны: Силы ПВО за сутки сбили 220 украинских БПЛА
- Танкер под флагом Палау подвергся атаке у берегов Омана
- СМИ: Аятолла Алиреза Арафи назначен врио верховного лидера Ирана
- Экс-генпрокурор: Убийство журналиста Листьева не раскрыли из-за сопротивления причастных
- Путин выразил соболезнования президенту Ирана в связи с убийством Хаменеи
- Резаи: Ормузский пролив до сих пор открыт для нефтяных танкеров
- На российские танки в зоне СВО начали устанавливать новую защиту от дронов
- Президент, главный судья и член ССК ИРИ примут обязанности Хаменеи
- МО: ВС России поразили энергообъекты на Украине