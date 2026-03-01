Резаи: Ормузский пролив до сих пор открыт для нефтяных танкеров
Ормузский пролив до сих пор открыт для нефтяных танкеров. Об этом сообщает издание «Financial Times» со ссылкой на экс-командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и секретаря Совета по определению политической целесообразности генерала Мохсена Резаи.
По его словам, правительство «до дальнейшего уведомления» разрешит судам осуществлять транзит через этот стратегический пролив, который соединяет Персидский залив с Оманским заливом и далее с Индийским океаном. При этом Резаи предупредил, что ВС США и американские военнослужащие являются законными целями для иранских ударов, пишет РИА Новости.
28 февраля в КСИР приказали перекрыть Ормузский пролив на фоне обострения конфликта Ирана с Израилем и США.
Ранее доктор политических наук Ваге Давтян в беседе с РИА Новости заявил, что закрытие Ормузского пролива отвечает геоэкономическим интересам США, так как сдерживает экономический рост в Азии и увеличивает зависимость Европы от американского СПГ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Минобороны: Силы ПВО за сутки сбили 220 украинских БПЛА
- Танкер под флагом Палау подвергся атаке у берегов Омана
- СМИ: Аятолла Алиреза Арафи назначен врио верховного лидера Ирана
- Экс-генпрокурор: Убийство журналиста Листьева не раскрыли из-за сопротивления причастных
- Путин выразил соболезнования президенту Ирана в связи с убийством Хаменеи
- Резаи: Ормузский пролив до сих пор открыт для нефтяных танкеров
- На российские танки в зоне СВО начали устанавливать новую защиту от дронов
- Президент, главный судья и член ССК ИРИ примут обязанности Хаменеи
- МО: ВС России поразили энергообъекты на Украине
- Рослесхоз: За распространение ясенелистного клена с 1 марта грозит штраф