Резаи: Ормузский пролив до сих пор открыт для нефтяных танкеров

По его словам, правительство «до дальнейшего уведомления» разрешит судам осуществлять транзит через этот стратегический пролив, который соединяет Персидский залив с Оманским заливом и далее с Индийским океаном. При этом Резаи предупредил, что ВС США и американские военнослужащие являются законными целями для иранских ударов, пишет РИА Новости.

28 февраля в КСИР приказали перекрыть Ормузский пролив на фоне обострения конфликта Ирана с Израилем и США.

Ранее доктор политических наук Ваге Давтян в беседе с РИА Новости заявил, что закрытие Ормузского пролива отвечает геоэкономическим интересам США, так как сдерживает экономический рост в Азии и увеличивает зависимость Европы от американского СПГ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».