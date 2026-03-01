СМИ: Круизный лайнер с 6 тысячами россиян застрял в порту Дубая

По её словам, лайнер должен был отправиться в 7-дневный круиз по Персидскому заливу с заходом в Доху (Катар), Бахрейн и на частный остров Сир-Бани-Яс (ОАЭ). Однако капитан принял решение остаться в порту Рашид (Дубай), согласовав действия с местными властями и компанией MSC Cruises. Это произошло на фоне закрытия воздушного пространства над рядом стран региона, включая Катар, и сообщений о возможных угрозах в акватории Персидского залива после недавних ударов по Ирану и ответных действий.

Пассажирка отметила, что на борту нет никакой паники - люди продолжают отдыхать в ресторанах, у бассейнов, слушают живую музыку и наслаждаются солнцем. Температура воздуха в Дубае держится около +28 градусов, на судне имеется всё необходимое для комфортного пребывания - еда, напитки, развлечения.

«Мы находимся в свободном, но замкнутом пространстве, все люди наслаждаются жизнью. Здесь нет никакой паники, все отдыхают», - рассказала туристка.

Ранее в АТОР заявили, что около 8 тысяч туристов не могут вернуться в РФ из-за закрытия неба, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».