Экс-генпрокурор: Убийство журналиста Листьева не раскрыли из-за сопротивления причастных
Сопротивление предполагаемых причастных лиц к убийству журналиста Владислава Листьева, а также сам характер преступления привели к тому, что оно не было раскрыто 30 лет назад. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бывшего генпрокурора России Юрия Скуратова.
Он уточнил, что убийство Листьева было заказным, а такие преступления, по словам экс-генпрокурора, «легко не раскрываются».
Кроме того, Скуратов объяснил, что еще одной причиной для нераскрытия правонарушения стала выбранная при расследовании тактика. При этом он подчеркнул, что приостановка расследования преступления, по его мнению, была не вполне обоснована.
Тележурналиста Владислава Листьева убили 1 марта 1995 года в подъезде его дома в центре Москвы. Расследование несколько раз приостанавливалось и возобновлялось из-за появления новых данных. При этом преступление до сих пор остается нераскрытым, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
