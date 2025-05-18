Рубио: При отсутствии прогресса по Украине США введут санкции против РФ
Если в переговорном процессе между Москвой и Киевом не будет прогресса, США введут новые санкции против России. Об этом сообщает издание «Clash Report» со ссылкой на госсекретаря США Марко Рубио.
По его словам, Вашингтон уже проинформировал Кремль об этом. При этом Рубио добавил, что администрация американского президента Дональда Трампа попросила конгресс пока повременить с принятием закона для того, чтобы дождаться итога мирных переговоров.
Политик подчеркнул, что США ожидают от России и Украины предложения по урегулированию конфликта в ближайшие дни, добавив, что этот документ продемонстрирует готовность Москвы и Киева идти друг другу на уступки.
Ранее Марко Рубио объявил, что РФ готовит список требований для прекращения огня в зоне украинского конфликта, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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