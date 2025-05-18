Рубио: При отсутствии прогресса по Украине США введут санкции против РФ

Если в переговорном процессе между Москвой и Киевом не будет прогресса, США введут новые санкции против России. Об этом сообщает издание «Clash Report» со ссылкой на госсекретаря США Марко Рубио.

После переговоров РФ и Украины США призвали усилить антироссийские санкции

По его словам, Вашингтон уже проинформировал Кремль об этом. При этом Рубио добавил, что администрация американского президента Дональда Трампа попросила конгресс пока повременить с принятием закона для того, чтобы дождаться итога мирных переговоров.

Политик подчеркнул, что США ожидают от России и Украины предложения по урегулированию конфликта в ближайшие дни, добавив, что этот документ продемонстрирует готовность Москвы и Киева идти друг другу на уступки.

Ранее Марко Рубио объявил, что РФ готовит список требований для прекращения огня в зоне украинского конфликта, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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