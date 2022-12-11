СМИ: 12 стран Евросоюза потребовали снизить потолок цен на российский газ
Снизить потолок цен на российский газ потребовали 12 государств Европейского союза (ЕС). Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Издание отмечает, что таким образом 12 стран, входящих в состав ЕС, настаивают на смягчении энергокризиса и его влиянии на европейских потребителей и бизнес. В числе этих стран оказались Бельгия, Греция, Италия и Польша, пишет Газета.ru.
Инициатива по снижению потолка цен на российский газ 12 государств-участников Евросоюза направлена на согласование министрам энергетики стран ЕС за четыре дня до их экстренной встречи.
Ранее Евросоюз начал обсуждать снижение предлагаемого потолка цен на газ до 220 евро за мегаватт-час. Об этом пишет газета Financial Times.
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