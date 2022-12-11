СМИ: 12 стран Евросоюза потребовали снизить потолок цен на российский газ

Снизить потолок цен на российский газ потребовали 12 государств Европейского союза (ЕС). Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

В Греции захотели помочь Европе стать независимой от российского газа

Издание отмечает, что таким образом 12 стран, входящих в состав ЕС, настаивают на смягчении энергокризиса и его влиянии на европейских потребителей и бизнес. В числе этих стран оказались Бельгия, Греция, Италия и Польша, пишет Газета.ru.

Инициатива по снижению потолка цен на российский газ 12 государств-участников Евросоюза направлена на согласование министрам энергетики стран ЕС за четыре дня до их экстренной встречи.

Ранее Евросоюз начал обсуждать снижение предлагаемого потолка цен на газ до 220 евро за мегаватт-час. Об этом пишет газета Financial Times.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзЦеныРоссийский Газ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры