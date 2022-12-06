СМИ: Евросоюз обсуждает снижение потолка цен на газ
Евросоюз обсуждает снижение предлагаемого потолка цен на газ до 220 евро за мегаватт-час. Об этом пишет газета Financial Times.
22 ноября Еврокомиссия предложила ввести предельную цену для месячного фьючерса на газ по индексу TTF уровне 275 евро за МВт.ч. Теперь, по данным издания, страны рассматривают вариант снижения «потолка».
До этого Европейская комиссия после длительных обсуждений предложила ввести потолок цены на газ на отметке около 3000 долларов за тысячу кубометров. В пресс-релизе отмечается, что данная мера будет действовать на газовом хабе TTF в Нидерландах, то есть, не затронет внебиржевой рынок.
Также потолок не заработает, если цены на СПГ в европейском регионе будут на уровне $2,3 тыс. за 1 тыс. кубометров или выше.
Такая схема может заработать уже с 1 января 2023 года. Эксперты сомневаются, что с учетом всех оговорок мера позволит в реальности сдерживать цены на газ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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