«Мы можем внести свой вклад, чтобы помочь Европе стать независимой от российского природного газа, возможно, быстрее, чем мы предполагали», — указал премьер.

Ранее президент Кипра Никос Анастасиадис заявил о необходимости усиления энергетической автономии Европы, подчеркнув, что Кипр может внести большой вклад в это.

Между тем СМИ сообщили, что Евросоюз обсуждает введение предлагаемого потолка цен на газ на уровне 220 евро за мегаватт-час. До этого Еврокомиссия предложила ввести лимит около $3000 долларов за тысячу кубометров. Потолок цен не вступит в действие, если цены на СПГ в Европе составят $2,3 тысячи за 1 тыс. кубометров или выше. Новая схема может заработать с 1 января следующего года, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

