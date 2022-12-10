В Греции захотели помочь Европе стать независимой от российского газа

Греция активно занимается ведением разведки месторождений углеводородов и может помочь европейским странам стать независимыми от природного газа из России. Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, передает телеканал ERT.

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«Мы можем внести свой вклад, чтобы помочь Европе стать независимой от российского природного газа, возможно, быстрее, чем мы предполагали», — указал премьер.

Ранее президент Кипра Никос Анастасиадис заявил о необходимости усиления энергетической автономии Европы, подчеркнув, что Кипр может внести большой вклад в это.

Между тем СМИ сообщили, что Евросоюз обсуждает введение предлагаемого потолка цен на газ на уровне 220 евро за мегаватт-час. До этого Еврокомиссия предложила ввести лимит около $3000 долларов за тысячу кубометров. Потолок цен не вступит в действие, если цены на СПГ в Европе составят $2,3 тысячи за 1 тыс. кубометров или выше. Новая схема может заработать с 1 января следующего года, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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