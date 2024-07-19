«Смеющаяся Камала»: Харрис назвали «несерьезной» заменой Байдену
Вице-президент США Камала Харрис не сможет противостоять в дебатах Дональду Трампу, а по губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому «ударил» Илон Маск, сказал в эфире НСН Эдуард Лозанский.
Вице-президент США Камала Харрис является несерьезным политиком и не сможет остановить Дональда Трампа, неудержимо летящего к победе на ноябрьских выборах президента США, заявил в интервью НСН президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.
По данным издания Axios, нынешний глава Белого дома Джо Байден уже в эти выходные объявит о снятии своей кандидатуры с президентских выборов. Наиболее вероятным кандидатом от демократов в этом случае называют Камалу Харрис, занимающую сейчас пост вице-президента.
«Камала Харрис – это не та фигура, которая может объединить страну. Комик – это может быть сильно сказано, но ее поведение, скорее, для каких-то развлекательных программ. Она несерьезный политик, ее имидж – постоянно смеющаяся без всякого повода женщина. Никто не может понять, почему ее Байден выбрал в качестве вице-президента, возможно, на ее фоне он выглядел более достойно. Ей напишут речь, но главное, чтобы она во время нее не засмеялась. Все будут ждать, когда же она засмеется, как ждали, когда Байден перепутает даты или имена. То же будет и с Камалой. Этот дуэт не прибавит гордости американскому народу», - сказал Лозанский.
По его словам, демократы часто называют имя губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, но по нему на днях «ударил» Илон Маск.
«Сейчас происходит глубокий раскол в Демпартии, там называются какие-то имена, чаще всего губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Он всегда идет в первых рядах, но у него в штате печальное состояние с экономикой и преступностью, а буквально вчера по Ньюсому «ударил» Маск, который платил в Калифорнии налоги, но теперь переезжает в Техас. Это мощнейший повод для многих не голосовать за Ньюсома. А потом идет набор из имен десятка губернаторов, которые никому не известны за пределами своих штатов», - разъяснил глава Американского университета в Москве.
Лозанский также отметил, что у демократов практически нет времени на раскрутку нового кандидата, а победа Трампа спасет мир от скатывания к Третьей мировой войне.
«Когда Байден объявит о выходе из гонки, народ будет два-три дня приходить в себя, а номинировать Харрис могут только на съезде, который пройдет в августе. Остается очень мало времени, чтобы раскрутить нового кандидата, это практически невозможно. За четыре месяца (до президентских выборов в США - прим. НСН) может много чего произойти, но на данный момент Трамп и его вице-президент Вэнс неудержимо идут к победе. Правление Байдена было катастрофическим, если бы он остался, сползание к Третьей мировой войне было бы необратимым, а Трамп говорил, что остановит все эти войны, и Америка не будет вовлекаться в конфликты, не угрожающие ее национальным интересам. В дебатах Харрис не сможет противостоять Трампу. На данный момент победа Республиканской партии неотвратима», - заключил собеседник НСН.
Дональд Трамп накануне официально согласился баллотироваться на пост кандидата в президенты США от Республиканской партии. Он пообещал закончить все конфликты в мире, начатые при Байдене, включая конфликт на Украине, которого, по словам Трампа «никогда бы не произошло, если бы я был президентом», отмечает «Радиоточка НСН».
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