«Смеющаяся Камала»: Харрис назвали «несерьезной» заменой Байдену

Вице-президент США Камала Харрис является несерьезным политиком и не сможет остановить Дональда Трампа, неудержимо летящего к победе на ноябрьских выборах президента США, заявил в интервью НСН президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.

По данным издания Axios, нынешний глава Белого дома Джо Байден уже в эти выходные объявит о снятии своей кандидатуры с президентских выборов. Наиболее вероятным кандидатом от демократов в этом случае называют Камалу Харрис, занимающую сейчас пост вице-президента.