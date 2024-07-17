Маск заявил о переезде SpaceX из Калифорнии в Техас
Штаб-квартира компании SpaceX переедет из Калифорнии в Техас из-за закона о полномочиях образовательных учреждений, касающихся сексуальной ориентации детей. Об этом заявил бизнесмен Илон Маск.
Ранее губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом документ, не позволяющий образовательным учреждениям устанавливать правила, обязывающие их уведомлять родителей по любым вопросам, связанным с ориентацией или половой принадлежностью, без согласия ребенка.
Маск назвал решение властей «последней каплей», отмечает Ura.ru.
«Этот закон и многие, которые предшествовали ему, является атакой на семьи и компании, а потому SpaceX переводит свою штаб-квартиру из Хоторна в Калифорнии в Старбейс в Техасе», — написал миллиардер в соцсети X.
Как отметил Маск, подобные законы заставят семьи покинуть штат: многие будут переезжать, не желая рисковать тем, что калифорнийские власти отнимут детей.
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