Маск заявил о переезде SpaceX из Калифорнии в Техас

Ранее губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом документ, не позволяющий образовательным учреждениям устанавливать правила, обязывающие их уведомлять родителей по любым вопросам, связанным с ориентацией или половой принадлежностью, без согласия ребенка.

Маск назвал решение властей «последней каплей», отмечает Ura.ru.

«Этот закон и многие, которые предшествовали ему, является атакой на семьи и компании, а потому SpaceX переводит свою штаб-квартиру из Хоторна в Калифорнии в Старбейс в Техасе», — написал миллиардер в соцсети X.

Как отметил Маск, подобные законы заставят семьи покинуть штат: многие будут переезжать, не желая рисковать тем, что калифорнийские власти отнимут детей.

