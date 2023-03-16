«Сменит правительство»: Макрон не рискнет распустить нацсобрание

Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил роспуском национального собрания страны в случае провала голосования по проекту пенсионной реформы. Матвеев считают данную угрозу несостоятельной, потому что партия Макрона может по итогам досрочного голосования получить еще меньше мест в нацсобрании.

«Не факт, что до дойдет до роспуска нацсобрания. Скорее всего, закон будет принят. Чтобы его не приняли, нужно объединение всей оппозиции, плюс республиканцев, а у них раздрай. Правительство хочет применить статью 49-3 Конституции Франции и принудительно принять закон в обход парламента. У Макрона есть механизм воздействия. Он скорее поменяет правительство, чем распустит нацсобрание. Почему? Досрочное голосование может быть вовсе не выгодно Макрону, его партия может получить еще меньше голосов, чем в прошлом году», - сказал Федоров.

Собеседник НСН отметил, что власти попытаются внести раскол в профсоюзы, чтобы не допустить более массовых протестов.