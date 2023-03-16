«Сменит правительство»: Макрон не рискнет распустить нацсобрание

В случае досрочного голосования партия президента Франции может получить еще меньше мест в нижней палате парламента, сказал НСН Сергей Федоров.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в беседе с НСН заявил, что Макрон скорее отправит в отставку правительство страны, чем распустит нижнюю палату парламента.

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Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил роспуском национального собрания страны в случае провала голосования по проекту пенсионной реформы. Матвеев считают данную угрозу несостоятельной, потому что партия Макрона может по итогам досрочного голосования получить еще меньше мест в нацсобрании.

«Не факт, что до дойдет до роспуска нацсобрания. Скорее всего, закон будет принят. Чтобы его не приняли, нужно объединение всей оппозиции, плюс республиканцев, а у них раздрай. Правительство хочет применить статью 49-3 Конституции Франции и принудительно принять закон в обход парламента. У Макрона есть механизм воздействия. Он скорее поменяет правительство, чем распустит нацсобрание. Почему? Досрочное голосование может быть вовсе не выгодно Макрону, его партия может получить еще меньше голосов, чем в прошлом году», - сказал Федоров.

Собеседник НСН отметил, что власти попытаются внести раскол в профсоюзы, чтобы не допустить более массовых протестов.

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«Правительство постарается с помощью уступок расколоть единство профсоюзов. Другое дело, как на это отреагируют профсоюзы, к примеру, мусорщики, которые уже завалили Париж отходами. Недовольство будет расти. Смогут ли профсоюзы организовать более массовые протестные акции с блокировкой нефтехранилищ, отключением электричества, газа? Но это тоже палка о двух концах. Бастующим же не платят зарплату», - резюмировал Федоров.

Ранее французский эксперт-политолог Ирина Шазот в беседе с НСН заявила, что поддержка Макрона не так сильна, как это выглядит на бумаге, многие граждане отдавали свои голоса ему в знак протеста против других партий.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Пенсионная РеформаПротестыФранцияЭммануэль Макрон
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