«Протестные голоса»: Макрон теряет позиции на политическом олимпе

«Saxo Bank каждый год публикует свои прогнозы. Они являются маловероятными, никаких особых предпосылок для отставки Макрона нет. Но есть две вещи, которые необходимо упомянуть. Макрон сражался в предвыборной гонке с крайне правыми и крайне левыми, очень много голосов, которые он получил, были голосами протестными. Это те люди, которые не хотели отдавать свои голоса другим, но не считали кандидатуру Макрона правильной. Его поддержка не такая большая, как кажется на бумаге», - отметила она.

При этом главные оппоненты Макрона не отступят в борьбе за лидерство и президентский пост в будущем, подчеркнула Шазот.

«Вторая слабость Макрона заключается в том, что после выборов в нижнюю палату французского парламента, у него больше нет парламентского большинства, чтобы проводить свои законы. Это ослабляет позиции Макрона. Нельзя сказать, что есть какая-то фигура, которая могла бы соревноваться сейчас на политическом олимпе с Макроном. Очень многие бывшие кандидаты, политики задумываются о том, чтобы вновь стать кандидатами – Ле Пен и Меланшон снова попытают счастье», - заключила собеседник НСН.

Ранее ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Федоров в разговоре с НСН рассказал, что у российского лидера Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона сложилась определенная химия в отношениях, однако доверие было подорвано после слива разговора двух президентов.