Макрон не уйдет: Эксперт предрек печальные последствия протестов во Франции

«Вот был премьер-министр Франции Мишель Рокар, который говорил, что пенсионная реформа способна отправить в отставку несколько правительств. Не знаю, дойдет ли до такого сейчас, но такой сценарий может быть. Люди недовольны, это понятно. Макрон откладывал уже эту реформу то из-за ковида, то еще из-за чего-то. К отставке президента это не может привести, к смене правительства – тоже вряд ли. На мой взгляд, Макрон не будет сдавать назад, так как он все равно не будет переизбираться. Кто-то говорит, что французский президент уйдет в отставку. Этого не будет! Думаю, правительство постарается найти какой-то общий язык с профсоюзами, расколоть профсоюзное единство. Если по всей Франции выйдет более миллиона человек, то это будет успех профсоюзов», - рассказал эксперт.

По его словам, протесты во Франции могут привести к нехорошим последствиям, как это было в прошлом году.

«Сейчас к протестам присоединяются работники транспорта, нефтегазового сектора. Это может быть серьезно и привести к событиям прошлого года, когда на бензозаправках люди стояли в километровых очередях, были драки и потасовки. Все мы это видели. Нельзя допустить того уровня протестов, что был ранее, когда транспорт намертво вставал. Ранее во Франции был принят закон, обязующий работников транспорта минимально оказывать услуги. Даже если бастуют сотрудники, то треть состава должна работать. Это создаёт проблемы большие, но не блокирует транспортную систему полностью. Для правительства это удобно, так как профсоюзы не могут до конца дожать власть», - отметил собеседник НСН.