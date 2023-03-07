Макрон не уйдет: Эксперт предрек печальные последствия протестов во Франции
Митинги и беспорядки во Франции не приведут к отставке ни местного правительства, ни президента, заявил в эфире НСН эксперт по Франции Сергей Федоров.
Работники атомных электростанций во Франции объявили бессрочную забастовку из-за пенсионной реформы. Планировалось начать забастовку 7 марта. Но из-за передачи законопроекта о реформе в сенат работники АЭС заявили о начале протеста уже в пятницу, 3 марта. Тогда к энергетикам присоединились сотрудники газовой промышленности.
Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Федоров в разговоре с НСН выразил мнение, что французские протесты могут привести к плачевным последствиям, но ни президент страны, ни правительство в отставку не уйдут.
«Вот был премьер-министр Франции Мишель Рокар, который говорил, что пенсионная реформа способна отправить в отставку несколько правительств. Не знаю, дойдет ли до такого сейчас, но такой сценарий может быть. Люди недовольны, это понятно. Макрон откладывал уже эту реформу то из-за ковида, то еще из-за чего-то. К отставке президента это не может привести, к смене правительства – тоже вряд ли. На мой взгляд, Макрон не будет сдавать назад, так как он все равно не будет переизбираться. Кто-то говорит, что французский президент уйдет в отставку. Этого не будет! Думаю, правительство постарается найти какой-то общий язык с профсоюзами, расколоть профсоюзное единство. Если по всей Франции выйдет более миллиона человек, то это будет успех профсоюзов», - рассказал эксперт.
По его словам, протесты во Франции могут привести к нехорошим последствиям, как это было в прошлом году.
«Сейчас к протестам присоединяются работники транспорта, нефтегазового сектора. Это может быть серьезно и привести к событиям прошлого года, когда на бензозаправках люди стояли в километровых очередях, были драки и потасовки. Все мы это видели. Нельзя допустить того уровня протестов, что был ранее, когда транспорт намертво вставал. Ранее во Франции был принят закон, обязующий работников транспорта минимально оказывать услуги. Даже если бастуют сотрудники, то треть состава должна работать. Это создаёт проблемы большие, но не блокирует транспортную систему полностью. Для правительства это удобно, так как профсоюзы не могут до конца дожать власть», - отметил собеседник НСН.
Он отмечает анархическую составляющую французских протестов, создаваемую людьми даже не из профсоюзов.
«Профсоюзы надеются, что им пойдут навстречу. Премьер-министр Франции проводит совещания. Какие-то уступки профсоюзам уже сделаны. Положение довольно серьезное. Большая часть французов выступает против этой реформы. К протестам подключаются анархисты, агрессивно настроенная молодежь. Они начинают все громить, развязывать стычки с полицией, разбивают витрины магазинов и банков. Они к профсоюзам не имеют никакого отношения, а присоединяются к протестам, чтобы просто порезвиться. Конечно, полиция начинает применять слезоточивый газ, резиновые пули, что опасно для людей», - заключил эксперт.
Ранее сегодня сообщалось, что в Париже протестующие против пенсионной реформы устроили беспорядки. Манифестацию организовало движение «желтых жилетов». У бульвара Пор-Руаль группа демонстрантов начала забрасывать стражей правопорядка бутылками и пиротехникой. Затем протестующие стали разбирать брусчатку и дробить асфальт. Под горячую руку демонстрантов попали остановки и рекламные щиты. Полицейские применили против манифестантов слезоточивый газ.
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